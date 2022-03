Prefeitura faz escavação para iluminação no anexo do CSU

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa nesta semana a escavação de área no Centro Social Urbano para iluminação do campo utilizado por grupos de preparação específica para futebol, treinamento funcional e diversas modalidades, além de atividades esportivas e de lazer. Com a iluminação, o espaço anexo ao Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos” também poderá ser utilizado à noite, incrementando toda a estrutura existente.

A Administração Municipal tem iluminado e transformado uma série de áreas, com o objetivo de proporcionar novos espaços de lazer e convivência ao cidadão. Recentemente o Município passou a contar com novas Áreas de Bem-Estar e Lazer no Jardim dos Cedros, Vila Pântano, Residencial Furlan e Jardim Mariana.