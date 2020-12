Prefeitura executa serviços de zeladoria na cidade

Os serviços de zeladoria em Santa Bárbara d´Oeste têm o objetivo de cuidar dos espaços públicos e garantir a funcionalidade deles. Nos últimos dias, a Prefeitura executou novas canaletas no cruzamento das ruas São Benedito com Romeu Fornasari e com Santo Expedito, no São Camilo. Além disso, as galerias de águas pluviais na Avenida Saudade, nas proximidades do Cemitério Cabreúva, receberam prolongamento e duas bocas de lobo foram ampliadas. Nas ruas Antenor Kerche de Menezes e Cláudio Manoel da Costa, no Parque Olaria, duas bocas de lobo também receberam ampliação para melhor escoamento das águas de chuva.

Outros serviços seguiram na Rua Argentina, no Jardim Belo Horizonte, Rua Inácio Antônio, no Centro e na Rua Virgínio Matarazzo, no Residencial Furlan, com construção de novas guias e sarjetas. A limpeza e capinação foi realizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Parque dos Jacarandás, no Parque Infantil do Panambi e vias do Jardim das Orquídeas. Outra frente atuou no desassoreamento da lagoa no Vale das Cigarras. Os serviços acontecem rotineiramente, de acordo com cronograma.