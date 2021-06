A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa o plantio de grama em trecho da Nova Ciclovia dos Trilhos e da revitalização da Avenida Cristóvão Colombo, na região do Jardim Conceição. Os serviços ocorrem em sequência ao trecho que passa pelos bairros Vila Sartori, Jardim Boa Vista e Vila Godoy

Com a Nova Ciclovia dos Trilhos, a Prefeitura interligou as regiões sul, central e Zona Leste, com caminhos iluminados e seguros para o deslocamento do cidadão.