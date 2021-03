Prefeitura executa obras para novo acesso do Mollon à Avenida Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa as obras para reconfiguração viária entre a Rua do Níquel e a Avenida Santa Bárbara, Zona Leste do Município. Os serviços para a implantação de um novo acesso à Avenida tiveram início no sábado (13) e seguem nos próximos dias.

O projeto em execução prevê um novo acesso à Avenida, gerando uma nova alternativa viária para quem se desloca do Mollon para o Jardim Pérola, atravessando a Avenida Santa Bárbara em um sistema que ganhará conjuntos de semáforos.