Prefeitura executa capinação na Avenida São Paulo

A Avenida São Paulo está recebendo capinação e limpeza da Prefeitura nesta semana. Equipes também atuam no Residencial Dona Margarida, na Rodovia Ernesto de Cillo, Residencial Furlan e 31 de Março. Os serviços de zeladoria seguem em diversos bairros cuidando dos espaços públicos.

Na Rua Suiça, no Jardim Europa, uma frente de trabalho segue com construção de nova caixa de inspeção de galeria de águas pluviais. Outro serviço executado é o desassoreamento da lagoa no Vale das Cigarras.

Nesta terça-feira as vias rurais do Santo Antonio do Sapezeiro estão recebendo conservação. As ruas Anália de Lucca Furlan e Cândido Altafin no Cruzeiro do Sul já receberam o serviço. O tapa buraco foi realizado na Rua Virgínio Matarazzo, no Residencial Furlan, Rua Gustavo Teixeira, no Distrito Industrial, na Rua Teresina, no Planalto do Sol e nas ruas João Eduardo Mac knight, no Parque Zabani e João Parazzi, no Nova Conquista.