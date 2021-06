Prefeitura entrega novos termos de quitação de lotes para famílias de Sumaré

A Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, entrega nesta sexta-feira (18) mais 38 termos de quitação de alienação de imóvel para famílias dos bairros Jardim Nova Esperança I e II, Jardim Luiz Cia, Jardim Nossa Senhora da Conceição II e Jardim Bandeirantes I II e III, que já atingiram o pagamento total do imóvel. O evento simbólico acontecerá no Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, a partir das 10 horas da manhã.

O documento dá a essas famílias o direito de efetivar a escritura definitiva e o registro do imóvel em seu nome. “Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo. Com o termo de quitação em mãos, o morador deve se dirigir ao Cartório de Imóvel levando o contrato e documentos pessoais para que o registro definitivo seja providenciado”, explicou o Secretário Municipal de Habitação, Douglas Aparecido de Oliveira.

Nos últimos dois anos, o prefeito Luiz Dalben entregou os termos de quitação para mais de 400 famílias dos bairros Jardim Luiz Cia, JardimBom Retiro, Jardim Nova Esperança I e II, Jardim Conceição II, Jardim Bandeirantes I, II e III, e Jardim Bordon II, que adquiriram lotes em Sumaré por meio de programas habitacionais da Prefeitura.

“O termo de quitação é um passo importante para a concretização do sonho da casa própria! Trabalhamos com muito empenho para a regularização destes bairros, beneficiando centenas de famílias. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser o representante da população sumareense e lutar pelos que mais precisam, proporcionando-lhes mais dignidade e qualidade de vida”, disse o Prefeito Luiz Dalben.