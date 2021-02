Prefeitura entrega 1.500 Chromebooks à Educação

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega dos Chromebooks, computadores portáteis com internet móvel, aos professores e especialistas da Rede Municipal de Ensino de Sumaré. Os equipamentos auxiliarão os profissionais da Educação nas práticas pedagógicas e na realização de atividades interativas entre professores e alunos.

“Os Chromebooks são novidade na nossa Rede Municipal de Ensino, um investimento pioneiro na Educação de Sumaré. Os equipamentos vão tornar as aulas mais dinâmicas e proporcionar mais interação entre professores, alunos e pais, proporcionando mais qualidade ao Ensino Municipal”, disse o prefeito Luiz Dalben.

No total, foram locados 1.500 unidades de Chromebooks, com a utilização de recursos próprios e aquisição por processo licitatório. Nos próximos dias, começam a ser entregues também os dispositivos de internet móvel para garantir a conexão para as atividades híbridas e remotas.

“O investimento irá nos ajudar a manter a qualidade das aulas remotas, facilitando o acesso ao Google for Education, um grande aliado nesse momento de distanciamento social e ensino remoto. Também será muito importante na volta das aulas presenciais”, completou o secretário municipal de Educação, Waltair Pereira Lucas.

Uma das vantagens dos Chromebooks é que eles são pequenos e leves, de fácil manuseio e uma boa autonomia no quesito bateria, otimizando o planejamento das aulas. De acordo com a Secretaria de Educação de Sumaré, os profissionais da Educação participarão de “lives” para orientação sobre o uso dos computadores portáteis e suas funcionalidades.

Em Sumaré, as aulas na Rede Municipal tiveram início em 1º de fevereiro, de forma remota por conta da pandemia. O retorno presencial está previsto para 1º de março, atendendo aos protocolos sanitários para prevenção à Covid-19.