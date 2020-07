Prefeitura e moradores ‘dão um tapa’ em área de lazer

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Americana, em conjunto com grupo de moradores do bairro Vila Jones, está realizando obras de manutenção e melhorias na área de lazer “Paulino Rossi”. Os trabalhos de melhorias também tiveram parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

O trabalho em conjunto já realizou no local capinação e roçagem; limpeza e remoção de entulhos; poda de árvores; pinturas e conserto de alambrados. Até o fim das obras, previsto para o fim de julho, a secretaria segue nos trabalhos de reforma e nivelamento do campo de futebol, reforma dos banheiros e implantação de chuveirão da área de lazer.

“Fomos procurados pelos moradores e representantes de um time de futebol que utiliza o local e estamos realizando, em conjunto, as obras de melhorias. O objetivo da Secretaria de Esportes é garantir que os espaços de lazer e de esportes cheguem para a população de forma disseminada e não centralizada. É muito gratificante poder realizar parcerias como essa, onde a população se une ao poder público para transformar os espaços públicos”, destacou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

Os espaços esportivos já contemplados com as obras de melhorias e manutenção são: a quadra e a praça de esportes da Vila Bertini; a praça de esportes no bairro Jardim das Flores; o Centro Cívico; a Praça de Esportes “Roberto Polatti”, no bairro Antonio Zanaga; Centro de Treinamento de Biribol, que fica localizado na Praça de Esportes “Sebastião Barrera”, no bairro Nova Americana.

A Secretaria de Esportes segue nos trabalhos de manutenção dos espaços esportivos com o objetivo de oferecer melhores condições para a população quando forem abertos para a prática de atividade física, no fim da pandemia do Coronavírus.