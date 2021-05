Prefeitura e Funssol de Sumaré agradecem doações recebidas

Quase 80 litros de leite, dezenas de peças de roupas e muito amor ao próximo. Tudo isso é resultado das doações entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré pelas cidadãs sumareenses Valdineia e Brenda Marques – mãe e filha. Parte do que elas arrecadaram num bazar virtual beneficente foi revertido na compra de leite e agora vai alimentar muitas famílias que passam por necessidades nesse momento de pandemia. “O sentimento é de muita gratidão a Deus pelas bênçãos e por nos dar a oportunidade de contribuir com o próximo”, contaram.

Outras dezenas de unidades de kits nutricionais foram doadas ao município essa semana. Os alimentos arrecadados por iniciativa de funcionários e pais de alunos do colégio ALMAK, em Nova Veneza, foram entregues ao Funssol na segunda-feira (3). Mais 28 kits de alimentos foram doados por um grupo de empresários da cidade – Rafael Perez Borges, Thiago Zini e Ademar Silva – que recentemente já havia contribuído com 50 kits nutricionais.

“São essas importantes parcerias que nos ajudam a fazer o auxílio necessário chegar a quem mais precisa. Infelizmente, durante a pandemia o número de famílias em situação de vulnerabilidade aumentou bastante e, como sempre, a população e os empresários da cidade têm se mostrado muito sensíveis à causa social, colaborando com as nossas campanhas e fazendo suas doações. Muito obrigada, de coração, por nos ajudar a levar alimento e amor a casa dessas famílias”, agradeceu a presidente do Funssol Sumaré, dona Mara Dalben.

“Em um momento tão difícil e delicado pelo qual todos nós estamos passando, meu coração se enche de alegria e emoção por poder contar com a sensibilidade da nossa população e do setor empresarial que, juntos com o Funssol de Sumaré, formam essa grande rede de solidariedade e amor em benefício das pessoas que mais precisam no nosso município. Meu agradecimento a cada um de vocês em nome de todas essas famílias”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Todos os produtos doados passam por higienização, atendendo aos protocolos de prevenção ao coronavírus, e são encaminhados para a Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social. A pasta é responsável pela avaliação social e cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade. Referenciadas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), as famílias são assistidas pelo Município e recebem os donativos entregues pela população e empresários por meio das campanhas promovidas pelo Funssol, como a “Campanha Solidária do BEM”.

Campanha Solidária do Bem

A Campanha Solidária do Bem, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, recebe doações via sistema drive-thru, na sede do Funssol, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. O endereço é Rua Dom Barreto, 1.377, Centro de Sumaré.

Em cada região da cidade, os moradores também podem entregar os alimentos nas escolas municipais participantes da campanha, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h:

Picerno: EM Neusa de Souza Campos;

Matão: EM Alfredo Castro Donaire;

Nova Veneza: EM Antonietta Cia Viel;

Centro: EM Reino da Garotada;

Bandeirantes: EM Parque Bandeirantes II;

Maria Antônia: EM Maria Antônia.

E aqueles que vão receber a vacina contra a Covid-19 e puderem colaborar com a campanha, basta levar a doação até o posto de entrega nas salas de vacinação. Mas só devem se dirigir a esses locais as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários na campanha de imunização.