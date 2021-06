Prefeitura e Coden discutem detalhes de nova represa

Na última quinta-feira (10), a diretoria da Coden Ambiental e técnicos da Prefeitura de Nova Odessa se reuniram com representantes da Cataguá Construtora e Incorporadora Ltda, que vai arcar com a maior parte dos custos para a construção da nova represa, para dar início à elaboração do projeto executiva da obra, anunciada em 24 de maio pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Acompanharam a reunião técnica os vereadores Paulo Henrique Bichof, o Paulinho Bichof, e Oséias Domingos Jorge. A construtora concordou em destinar os recursos da contrapartida a empreendimentos imobiliários que possui na cidade para a obra da nova represa e do parque linear de seu entorno, ao longo da área verde municipal da Rua Fioravante Martins.

O objetivo da reunião de quinta foi exatamente compartilhar as informações prévias a serem utilizadas na elaboração do projeto básico da obra. Também participou do encontro a equipe de engenheiros da Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente, de Piracicaba – empresa contratada pela Cataguá para atuar no projeto.

Na ocasião, os visitantes conhecerem as concepções da Coden sobre a nova represa e também as expectativas da gestão municipal, que esteve representada pelo secretário de governo Marco Russo, pela secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta e urbanista Miriam Cecília Lara Netto, e pelo secretário-adjunto de Obras, o engenheiro Renan Cogo.

A nova represa, que deverá ampliar em até 20% o volume de água bruta armazenada da cidade, estará localizada na área existente ao longo da Rua Fioravante Martins até ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, entre os jardins São Manoel e Maria Helena. O reservatório será formado pelas águas das nascentes dos córregos Capuava e Piconi, entre outras fontes menores, e incluirá, em seu entorno, um parque linear com pista de caminhada, ciclovia e paisagismo.

O diretor técnico da Coden Ambiental Rean Gustavo Sobrinho, classificou a reunião como “muito produtiva”. “Já tínhamos um projeto básico com o conceito da nova represa. Agora, os engenheiros vão fazer um estudo com base nas informações que nós fornecemos hoje para que se possa chegar num projeto executivo definitivo”, explicou.

2022

De acordo com o presidente da Coden, Elsio Boccaletto, os engenheiros têm um prazo de aproximadamente 120 dias para concluir os trabalhos e, a partir de então, os projetos deverão ser aprovados pelos órgãos ambientais competentes. A previsão é que a obra comece a ser construída em 2022.

“Demos o pontapé inicial nessa obra que é tão esperada e que vai assegurar o abastecimento de água de altíssima qualidade para a população de Nova Odessa nos próximos anos. E a origem disso foi a proposta que o prefeito Leitinho e o vice-prefeito Mineirinho fizeram ao povo nas eleições e que nós da Coden, com muita satisfação, estamos ajudando a concretizar”, afirmou.

O secretário de governo Marco Russo considerou o momento como “um dia histórico para a cidade”. “Depois de quase 30 anos, estamos construindo uma represa que vai permitir o abastecimento de todos os lares de Nova Odessa sem nenhum problema de falta de água. Parabéns aos diretores da Coden, aos seus funcionários e também a toda a população que acreditou no Leitinho como prefeito. E vamos em frente que vem muita coisa, porque quem trabalha dá resultado”, avaliou.

A secretária municipal de Obras também avalizou o projeto. “É uma obra fantástica e vem para assegurar a infraestrutura de saneamento básico frente ao desenvolvimento que está sendo esperado para a cidade”, concluiu Miriam.

As discussões foram consideradas positivas pelos vereadores. “Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer a Coden por ter me convidado para a reunião dessa obra importante para Nova Odessa, que também vai oferecer lazer à população e evitar alagamentos na Ampelio Gazetta”, disse o vereador Paulinho Bichof. “Parabéns à Coden e ao prefeito Leitinho por esse projeto tão importante que Nova Odessa vai ganhar”, completou o vereador Oséias.