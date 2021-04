Prefeitura e AAANO fazem drive thru solidário para arrecadar ração

Acontece neste sábado, dia 24 de abril, o 1º “Drive-Thru Animal”, ação de arrecadação de rações para cães e gatos promovida pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) com apoio da Prefeitura da cidade. O “Drive-Thru Animal” acontecerá das 10h às 13h, no estacionamento do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777 – o mesmo local onde têm sido realizadas as demais campanhas de arrecadação de alimentos do tipo “drive-thru”.

A pessoa ou família interessada em fazer uma doação nem precisará sair do carro: na tenda instalada em frente ao Paço, voluntários da campanha – incluindo servidores municipais, membros da AAANO e funcionários e professores do Colégio Objetivo Nova Odessa – vão pegar os itens na parta do veículo. As crianças que passarem pelo local também terão uma surpresa: a presença dos personagens do desenho Patrulha Canina, trazidos pela escola de artes Catavento Brasil.

Segundo o diretor municipal de Cultura e voluntário da causa animal da cidade, Cadú Pinotti Junior, parte dos itens arrecadado será destinada ao Fundo Social de Solidariedade do Município, para ser distribuído às famílias carentes que têm animais de estimação, e outro montante será entregue para a Associação, que cuida de aproximadamente 500 animais e que ajuda vários protetores independentes.

“Neste sábado vai ter uma importante ação arrecadação de ração na frente da Prefeitura. Peço a todos que amam os animais para, se possível, cada um ajudar com um saco de ração, tanto para gato ou cachorro, que vai ser entregue para a população mais carente, as mesmas famílias que pegam cesta básica na Promoção Social, e uma parte também para ajudar a Associação, que cuida de centenas de animais abandonados e resgatados. Vamos ajudar a população carente e os animais domésticos dessas pessoas”, afirmou o prefeito, médico veterinário e defensor da causa animal, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“Fizemos essa parceria com a Prefeitura para que a gente possa arrecadar rações e carne em lata ou sachê, para que a gente doe esses itens para famílias que têm animais, mas não estão conseguindo alimentá-los adequadamente nesta pandemia. Contamos com a colaboração de todos”, explicou o presidente da ONG da causa animal, Thiago Rodrigues.

CONHEÇA A ONG

Reconhecida como organização civil de utilidade pública pelo Município e pelo Estado, a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) atua desde 1994 na cidade, com um grupo de protetores que cuida de animais abandonados e sem condições de sobrevivência nas ruas e promove ações visando a castração e conscientização sobre a causa animal.

Atualmente, a AAANO tem em seu abrigo aproximadamente 500 animais, sendo 350 cães e 150 gatos. Para manter o local em funcionamento, a entidade realiza eventos para arrecadação de recursos. Além disso, contém o Bazar da AAANO, localizado em frente à Praça da Coden, e o Espaço AAANO, localizado à Galeria Central, no Centro de Nova Odessa. Ambos os locais vendem produtos e a renda é revertida para compra de remédios e pagamento dos tratamentos dos animais nas clínicas veterinárias.

Além disso, que tiver interesse pode fazer parte do Clube AAANO, ação que por meio de assinatura no cartão de crédito arrecada valores para a entidade e garante uma série de benefícios para os doadores mensais. Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela AAANO podem ser obtidas nos canais oficiais da entidade – o site www.aaano.com.br, a página no Facebook www.facebook.com/aaanovaodessa e a página no Instagram @aaanovaodessa.