Prefeitura doa 800 quilos de ração para ONGs

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana fez a doação de aproximadamente 800 quilos de ração para cães às ONGs de Proteção aos Animais da cidade. O secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira, fez a entrega das doações, nesta sexta-feira (27), para a presidente da Anjos Peludos, Cristiane Ochuiuto Marques, e para a presidente da Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis (APAASFA), Conceição Negri.

“Recebemos, por ocasião da campanha realizada em prol das pessoas em situação de rua abrigadas na Fidam, doações para cães, que naquele momento também estavam sendo cuidados junto aos seus donos no local. Também fizemos um trabalho nas ruas, entregando roupinhas e ração, devido às baixas temperaturas. Como a população foi generosa e entendeu a necessidade do enfrentamento na época, recebemos uma quantidade boa e estamos repassando para que as ONGs possam ficar abastecidas e continuar o trabalho, garantindo a alimentação dos animais”, explicou Fábio.

O trabalho realizado em caráter emergencial para proteção das pessoas em situação de rua contra o frio intenso foi realizado na Fidam de 27 de julho a 6 de agosto, totalizando 136 pessoas, com as participações de várias secretarias municipais, como de Assistência Social e Direitos Humanos, Fundo Social de Solidariedade, entre outros colaboradores e apoio da população.

O abrigo também acolheu neste período dez animais de estimação das pessoas em situação de rua. Eles receberam ração, roupinhas, vacinas e atendimento veterinário.