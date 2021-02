Prefeitura divulga processo de inscrições no SOMA

A Prefeitura de Americana está apoiando a divulgação do processo de inscrições 2021 para inserção no “Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho”, realizado pelo Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA). As inscrições, voltadas para adolescentes que farão o Curso de Qualificação Profissional em 2022, poderão ser feitas de 26 a 30 de abril, das 8h às 10h30, na sede da entidade, na Praça dos Expedicionários, 29, Vila Medon.

Podem se inscrever adolescentes nascidos de julho a dezembro de 2005, que estejam cursando 9º ano do Ensino Fundamental ou 1ª série do Ensino Médio; nascidos no ano de 2006, cursando 9º ano do Ensino Fundamental ou 1ª série do Ensino Médio; e nascidos em janeiro, fevereiro e março de 2007, cursando 9º ano do Ensino Fundamental ou 1ª série do Ensino Médio. Todos devem residir em Americana.

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente mediante a apresentação dos seguintes documentos:

– cópia do RG e CPF do adolescente

– declaração de matrícula da escola, constando ano/série e horário que estuda

– cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone referente março ou abril/2021)

– comprovação da renda familiar: trabalhadores com registro em Carteira de Trabalho (CTPS), trazer cópia do holerite referente março ou abril/2021; trabalhadores sem vínculo empregatício, trazer declaração constando profissão e renda mensal; aposentados, pensionistas ou beneficiários de Programa de Transferência de Renda (Bolsa Família ou BPC), cópia do benefício referente março ou abril /2021.

O SOMA solicita ainda que o interessado leve caneta azul, compareça de máscara de proteção à Covid-19 e avisa que não serão feitas inscrições pelo site.

Mais informações no SOMA pelo telefone 3461-2495.