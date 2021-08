Prefeitura distribui kits de material e uniforme escolar

As aulas municipais presenciais em Sumaré retornaram nesta terça-feira, dia 27 de julho, seguindo todos os protocolos estaduais e municipais para prevenção à Covid-19, e com capacidade de 35% dos alunos em sala de aula – sistema híbrido. Para um retorno com qualidade, a Prefeitura distribuiu para todos os alunos da rede municipal kits de material e uniforme escolar. Todos os cerca de 22 mil estudantes do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) receberam os kits, que foram retirados pelos pais ou responsáveis de maneira gradativa e previamente agendada.

Os produtos incluem cadernos, lápis de cor, canetas, cola, borracha, giz de cera, apontador, entre outros itens, além de mochila. O kit de uniforme é composto por três camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas, duas bermudas Dri-Fit para as aulas de educação física, um material que não absorve o suor e ajuda o estudante a manter-se seco ao longo da aula, uma calça e uma jaqueta. Além disso, os estudantes recebem um par de máscaras todo dia ao chegar na escola.

“Durante o período de aulas remotas, os investimentos na educação de Sumaré não pararam! As undiades escolares foram reformadas, receberam novos equipamentos e mobiliários, novas quadras, e todas as salas de aula agora possuem ar-condicionado. E para completar o ensino de qualidade, montamos os kits de uniforme e material escolar para entregar quando nossos alunos retornasse para as aulas presenciais, que estão sendo realizadas utilizando todas as normas sanitárias e de segurança, priorizando a proteção de todos. São itens de ótima qualidade e que vão agregar no ensino e no processo de aprendizagem de nossos estudantes. Nos empenhamos em oferecer uma educação eficaz e com qualidade e cada vez mais aprimorada. Queremos que nossos alunos tenham uma formação adequada no âmbito acadêmico e como cidadãos”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, a Educação de Sumaré tem recebido investimentos. Foram criadas mais 2.900 vagas do Ensino Infantil à Graduação, as Escolas de Educação Infantil receberam novos parquinhos, foram instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e dependências das escolas, foram implantados na cidade pólos da FATEC, ETEC e Univesp, além da entrega anual de kits de material e uniforme escolar. As escolas municipais São Judas Tadeu, região da Área Cura, e na EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari, região do Maria Antonia, contam com Ensino em Tempo Integral, como um projeto piloto. O cardápio da merenda escolar foi readequado, além da introdução de alimentos da agricultura familiar. E novas escolas estão em construção.

E com a necessidade do isolamento social, as aulas ocorrem de forma remota via plataforma digital criada pela Municipalidade. Para os alunos que não têm acesso ao sistema, as escolas disponibilizavam atividades impressas, que eram retiradas nas unidades. Em substituição à merenda escolar, complemento das refeições diárias para muitos alunos, os estudantes das escolas municipais e Proeb receberam kits nutricionais. Também foram entregues 1.500 unidades de Chromebooks aos professores e especialistas para a realização de atividades interativas entre professores e alunos.