Prefeitura distribui 970 cestas básicas em setembro

A Prefeitura de Nova Odessa realizou na quarta-feira (1º/09) a nona entrega de cestas básicas deste ano. Foram distribuídas mais 400 unidades a famílias previamente cadastradas e convocada para retirar o “reforço”. Excepcionalmente, a entrega deste dia 1º aconteceu na sede da Diretoria de Promoção Social, e não no Clube da Melhor Idade, que passa por reformas. Neste caso, as cestas foram destinadas pelo Fundo Social do Estado de São Paulo.

Outras 570 cestas devem ser entregues aos beneficiários no próximo dia 10/09, totalizando 970 famílias atendidas neste mês de setembro. A meta estabelecida pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, desde o início do ano, é continuar oferecendo o benefício nos próximos meses de pandemia.

“Fiquei sabendo através de uma amiga sobre as cestas. Ajuda muito, meu marido também perdeu o emprego na pandemia, então qualquer ajuda é bem-vinda, acho o auxílio ótimo, é a comida principal da casa, por isso fico muito feliz de vir aqui pegar a cesta”, afirmou Viviane Teixeira. “Acho que atinge muita gente na cidade, muitas famílias podem se beneficiar com isso. Desde o começo a cesta vem me ajudando, por que é sempre o alimento base lá de casa”, declarou Maria das Graças Quirino, também desempregada.

Assim, estão sendo distribuídas neste mês um total de 870 unidades a famílias cadastradas na Diretoria de Promoção Social do Município e no Fundo Social de Solidariedade. Com as 180 unidades distribuídas em agosto, o total do ano chega a cerca de 6.600 cestas básicas entregues até aqui nos sete primeiros meses deste segundo ano da pandemia de Covid-19 através do Programa Cesta Básica Municipal, de segurança alimentar.

Desse total, 3.800 cestas foram adquiridas pela Prefeitura de Nova Odessa para o Programa “Cesta Básica Municipal”, enquanto as demais 2.800 (aproximadamente) foram doadas por empresas, redes de supermercados e iniciativas de grupos e cidadãos da cidade. Neste mês de setembro, por exemplo, as 570 cestas que serão destinadas no próximo dia 10 foram doadas pela ONG Comunitas.

A Comunitas (www.comunitas.org) é uma organização especializada em modelar e implementar parcerias sustentáveis entre os setores público e privado, visando maior impacto do investimento social com foco em melhoria dos serviços públicos e, consequentemente, na vida da população.

Não estão neste balanço anual outras 120 cestas básicas doadas nos últimos dois meses a entidades assistenciais novaodessenses, montadas a partir de ações de arrecadação diversas, como os “drive-thrus solidários” organizados pela Prefeitura e outros parceiros – tudo organizado e realizado pela equipe do Fundo Social.

“Estou muito feliz com parceria do Fundo Social de SP, onde recebemos 300 cestas e que hoje Promoção Social está fazendo a entrega para famílias. Nessa semana, conseguimos através da ONG Comunitas mais 570 cestas, que serão entregues às famílias no dia 10/09”, destacou a presidente voluntária do Fundo Social novaodessense, Juçara Rosolen.

VULNERÁVEIS

As ações do programa, que estão garantindo a segurança alimentar da faixa da população mais afetada economicamente pela pandemia de Covid-19, são conduzidas mensalmente pelas equipes da Promoção Social, do Fundo Social de Solidariedade, dos bombeiros civis voluntários e de voluntários da cidade.

As famílias beneficiadas são convocadas em diferentes horários, divididas em grupos por ordem alfabética e são recebidas por atendentes devidamente preparados para proceder a entrega dentro das regras de segurança e sanitárias em vigor. A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa conta com arroz, feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina – com pequenas variações conforme a origem da cesta.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.

Já os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias diretamente na sede do Fundo Social, no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.