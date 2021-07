Prefeitura tem novo informativo no site

A Prefeitura de Americana disponibilizou em sua pagina oficial na internet o novo boletim socioeconômico, que reúne uma série de informações sobre o município e serve como material de consulta e pesquisa de dados dos mais diversos segmentos. O estudo é coordenado pela Secretaria de Planejamento.

O atual boletim socioeconômico toma como base o ano de 2020 e tem o objetivo, a partir da sistematização de dados históricos, socioeconômicos, estatísticos e ambientais, oferecer subsídios para pesquisadores, estudantes, empreendedores e cidadãos que, de forma geral, necessitam de informações referentes a Americana. Além disso, permite que o poder público avalie e programe o desenvolvimento de políticas públicas.

Entre os dados compilados, o boletim traz informações sobre a geografia da cidade, número de habitantes, datas comemorativas, brasão, bandeira e hino do município e índices sociais. Fornece ainda, números referentes a leitos hospitalares, atendimentos médicos, nascimentos, rede de ensino, taxa de alfabetização, atividades econômicas, PIB, frequências nos espaços culturais, índices de criminalidade, entre outros.

O boletim socioeconômico 2020 pode ser consultado no site da Prefeitura de Americana, no endereço eletrônico www.americana.sp.gov.br . Para acessá-lo, o usuário tem que clicar no ícone Informativo Socioeconômico 2020, que fica à direita da tela do computador.