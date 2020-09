Prefeitura deverá expor lista de remédios gratuitos disponíveis

Um projeto de autoria dos vereadores Padre Sérgio (PT) e Odir Demarchi (PL) obriga a prefeitura de Americana a divulgar a listagem de todos os medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.

De acordo com o texto do projeto a listagem deve ser fixada de forma impressa em local de fácil visualização e leitura, nos centros da Estratégia de Saúde da Família (ESF), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos demais postos de distribuição de medicamentos. Ainda, a listagem dos medicamentos também deverá ser disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Americana.

“Com a aprovação do presente Projeto de Lei, a população poderia consultar o estoque dos medicamentos e a localidade em que eles estão disponíveis, evitando viagens em vão, gastos desnecessários com transporte público e longas filas de espera por medicamentos indisponíveis”, diz trecho da justificativa do documento.

O projeto segue agora para aprovação ou veto do prefeito Omar Najar (MDB) para então ser praticado.