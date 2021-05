Prefeitura designa advogada para a Transparência em Nova Odessa

Nesta terça-feira (25) o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, designou como gestora de Transparência Pública a assessora departamental Priscila Marestoni Peterlevitz, que terá como uma das principais funções a gestão do Portal de Transparência e Acesso à Informação do Município. Com a medida, a atualização dos dados disponíveis no portal ganhará mais agilidade.

Disponível no site www.novaodessa.sp.gov.br, o Portal da Transparência da Prefeitura reúne as informações requeridas pela Lei Federal de Acesso à Informação, a de nº 12.527/2011, regulamentada no Município através do Decreto nº 4.165/2020, que garante a qualquer cidadão o acesso aos dados institucionais dos órgãos públicos, como auditorias, prestações de contas, repasses ou transferências de recursos financeiros, despesas, licitações, editais e outros contratos celebrados.

O Portal Eletrônico ainda disponibiliza o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, o e-SIC, que permite à população realizar a solicitação de informações de forma eletrônica. Também orienta como fazer as solicitações presencialmente, junto à Central de Atendimento da Prefeitura.

Segundo o secretário de governo Marco Russo, “a implantação de instrumentos para ouvir a população e atender as suas demandas é uma das prioridades do novo governo municipal”. “Melhorar o Portal da Transparência é uma as ações que estamos desenvolvendo para agilizar o fluxo de informações e o acompanhamento das solicitações dos munícipes”, declarou.

O secretário também lembra que, além de servir como fermenta para receber demandas da população, “o Portal é uma forma das pessoas acompanharem a vida financeira da Prefeitura”. “Queremos implantar novos serviços para que o cidadão tenha cada vez mais facilidade de saber como está sendo gasto o dinheiro dos impostos que ele recolhe”, finalizou Russo.