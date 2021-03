A Prefeitura de Sumaré segue recuperando a malha viária do Município por meio do PRC (Programa de Recape Contínuo), que já garantiu mais de 1 milhão de m² de asfalto novo em todas as regiões. As obras avançam diariamente, atendendo às reivindicações da população.

Na sexta-feira (19), as equipes municipais trabalharam na pavimentação da rotatória e ligação das ruas Ulisses Guimarães com Jozeh Duft, no Jardim Volobueff, e também um trecho da entrada da EM Caic, no Dall´Orto. Amanhã (20) o PRC será levado para a região do Maria Antonia. Mês passado as melhorias de pavimentação ocorreram no bairro Casa Verde.

O pavimento prioriza as ruas e avenidas que têm ligação com bairros, fluxo mais intenso de veículos ou que fazem parte de itinerário do transporte coletivo e, por esses motivos, apresentam asfalto mais danificado. Mas as demais vias também serão contempladas, dentro do cronograma das Secretarias de Obras e de Serviços Públicos.

Outras importantes ruas e avenidas da cidade já foram recapeadas através de recursos próprios municipais e emendas parlamentares apresentadas pelo deputado estadual Dirceu Dalben. “O asfalto novo nas vias públicas favorece a mobilidade urbana, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança no trânsito. A recuperação da malha viária de Sumaré avança a cada dia e esse é o maior investimento da história da nossa cidade nessa área”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Com o montante incorporado ao PRC, a Prefeitura de Sumaré conta com mais recursos para as ações de infraestrutura. “A cidade inteira tem recebido atenção especial da Administração Municipal. As obras de pavimentação asfáltica vão beneficiar todas as regiões. A quantidade de ruas pavimentadas e em condições de tráfego no atual mandato representa um avanço nessa área”, destacou o secretário Municipal de Serviços Públicos e de Obras, Aparecido Fernandes.