Prefeitura de Sumaré segue com manutenção na cidade

Manter a cidade sempre limpa! Dessa forma a Prefeitura de Sumaré dá continuidade nesta terça (09) aos serviços de manutenção nos quatro cantos da cidade. São trabalhos diversos – de recolhimento de trecos e inservíveis – a outras ações de limpeza que visam garantir melhorias diárias na cidade. O cronograma inclui roçagem, capinagem e rastelagem em espaços públicos, canteiros centrais de ruas e avenidas, bem como praças e escolas municipais, já que este período do ano, de dias chuvosos, acaba acelerando o crescimento de mato e grama. As equipes também executam trabalhos de recuperação e limpeza de guia, e a concretagem da base da Academia ao Ar Livre do Parque Regina.

Para o prefeito Luiz Dalben é fundamental oferecer aos munícipes uma cidade cada vez mais confortável e acolhedora. “Os trabalhos de manutenção avançam diariamente por toda Sumaré. Queremos uma cidade limpa e conservada, por isso pedimos a colaboração de todos, que evitem o descarte irregular de lixo, inservíveis e entulhos em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas, porque além de impedir animais peçonhentos que possam transmitir doenças, manteremos nossa cidade sempre bonita”.

Outro serviço feito diariamente pelas equipes municipais em toda a cidade é a varrição dos espaços públicos. A ação é necessária para evitar que materiais descartados irregularmente nas vias, como garrafas pets e latinhas, por exemplo, entupam bocas de lobo e galerias de águas pluviais.

Bom reforçar que o descarte irregular de entulho e resíduos é crime, de acordo com a Lei Municipal 6.075/18, que estabelece multas e sanções para quem sujar as vias e espaços públicos da cidade e/ou descartar lixo e entulho irregularmente. Outra Lei de defesa do meio ambiente (5.793/2015) que vigora no município prevê multa de R$ 3.336,96 para descarte irregular. As penalidades estabelecidas reforçam as ações da Administração Municipal a fim de garantir a saúde pública e preservar o meio ambiente.

Algumas atitudes são fundamentais para manter a cidade limpa como, por exemplo, não descartar de maneira irregular. Os moradores devem acondicionar o lixo em sacos plásticos devidamente amarrados, com o cuidado de não exceder a capacidade de peso e volume; e entulhos devem ser descartados nas Regionais. A Prefeitura também está ampliando os ecopontos em todo o Município. Os cidadãos podem denunciar os casos de descarte irregular pelo 0800.773.8900 do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) e 156 da Guarda Municipal.