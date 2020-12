Prefeitura de Sumaré revitaliza USF Picerno

Em mais uma ação que visa o atendimento humanizado da população, a Prefeitura de Sumaré revitalizou a UFS Picerno. Para oferecer uma estrutura mais adequada aos cerca de 20 mil pacientes referenciados na unidade, todo o prédio recebeu a reforma, que incluiu a pintura interna e externa, troca de luminárias, revitalização dos banheiros, substituição dos vidros, esquadrias e mobiliário.

“O aperfeiçoamento do atendimento, tanto estrutural quanto pessoal, são um dos nossos grandes objetivos. Tratamos a saúde pública como prioridade e agora os usuários têm um ambiente adaptado e bem estruturado para o atendimento da atenção básica. A unidade oferece mais conforto e um atendimento digno aos nossos moradores, além de um ambiente de trabalho mais adequado aos profissionais da saúde. Este é mais um investimento que na realizamos na humanização da saúde”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Saúde é prioridade em Sumaré! Quinze novas unidades de saúde foram entregues à população, entre elas uma UPA na região do Matão e já está em construção a UPA Denadai, a terceira na cidade. Também houve a aquisição de novos equipamentos, novas ambulâncias e veículos para a Atenção Básica e readequações nos prédios. O Município também recebeu 12 novas câmaras frias, para a conservação e o armazenamento seguro das vacinas. Os animaizinhos também foram beneficiados com a implantação do Departamento do Bem-Estar Animal.

Pensando no atendimento direcionado e exclusivo, foram criados os Centros de Saúde Especializados, inéditos na região e que têm parceria com o Fundo Social de Solidariedade: são duas unidades do Centro da Criança; o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos; a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino; e a Base de Excelência do Homem.