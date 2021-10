Prefeitura de Sumaré revitaliza Orquidário Municipal

O Orquidário Municipal de Sumaré está passando por uma completa revitalização. A Prefeitura de Sumaré, por meio da secretaria municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente está realizando uma ampla reforma no espaço público, além de adaptações em conformidade com os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. A previsão é reabrir os portões para exposição e visita pública ainda este ano.

O local, que fica ao lado da secretaria de Meio Ambiente, na região central de Sumaré, recebe pintura e toda a estrutura que serve de apoio para a exposição das orquídeas, como mesas e prateleiras, está sendo trocada. Também está programado o replantio de alguns exemplares.

O Orquidário de Sumaré permaneceu fechado desde o primeiro semestre de 2021 por conta da pandemia. Com o avanço positivo da vacinação contra o coronavírus na cidade, algumas atividades estão sendo gradativamente retomadas, seguindo orientações das autoridades em Saúde Pública.

Assim que for reaberto, os visitantes terão a oportunidade de conhecer diversas espécies de orquídeas, entre puras e híbirdas, com monitoramento de técnicos do Meio Ambiente de Sumaré. O endereço do Orquidário Municipal é Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 200, no Jardim Primavera.

“Tudo está sendo preparado com muito cuidado, carinho e pensando na segurança da população acima de tudo. O Orquidário Municipal é um espaço muito querido pelos moradores e logo poderá receber os visitantes para que possam conhecer e apreciar os lindos exemplares em exposição”, comentou o prefeito Luiz Dalben.