Prefeitura realiza plantio de árvores em Nova Veneza

Por meio do projeto ‘Replantar’, da secretaria municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura de Sumaré realizou o plantio de mais de 50 mudas de árvores, entre espécies nativas e frutíferas, na praça da pista de skate em Nova Veneza. A ação de Arborização Urbana é mais uma etapa da revitalização da área que, ainda neste mês de julho, recebeu obras de remodelação e uma feira noturna (que acontece todas as terças-feiras, das 17h às 22h).

Também fazem parte do pacote de melhorias a ampliação e pavimentação do espaço que abriga a feira livre, construção de novas guias e sarjetas, reforma da pista de skate, construção de pista de caminhada e ciclovia com aproximadamente 1.400 metros de extensão total. Todo o sistema de energia elétrica foi reestruturado. Os trabalhos foram conduzidos pelas secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos.

“Os moradores da região de Nova Veneza já podem desfrutar das novidades, entregues em comemoração aos 153 anos da nossa querida Sumaré, e que vão oferecer mais qualidade de vida à população. Contamos com a colaboração dos sumareenses para a conservação dessa nova praça, mais bonita e mais verde para todos nós!”, disse o prefeito Luiz Dalben.