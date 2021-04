Prefeitura de Sumaré realiza Mutirão de Cardiologia

Com o objetivo de evitar aglomerações nesse período de pandemia e dar mais agilidade ao atendimento de demandas na área cardiológica, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu no último sábado (17) o mutirão de Cardiologia no Ambulatório de Especialidades, região Central da cidade, com consultas exclusivas para pacientes que receberam o contato da equipe da Central de Regulação do município para agendamento. Foram atendidas 40 pessoas, entre homens e mulheres.

De acordo com a Saúde, outros mutirões serão realizados ao longo do ano. Os pacientes passaram por consulta e avaliação de exame sanguíneo, raio-x torácico e eletrocardiograma. No Ambulatório de Especialidades, os atendimentos continuam sendo realizados durante a semana, mediante agendamento e seguindo restrições devido à pandemia.

“A realização do mutirão é uma forma que encontramos de aumentar a oferta de consultas especializadas, atendendo à demanda na área de Cardiologia. Lembrando que é muito importante fazer o acompanhamento médico a fim de identificar e prevenir doenças relacionadas ao coração – como a hipertensão, por exemplo”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.