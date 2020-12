Prefeitura de Sumaré prepara Natal do Bem 2020

O espírito natalino já pode ser visto nas ruas de Sumaré! Dando início ao Natal do Bem, o Fundo Social de Solidariedade está enfeitando toda a cidade, utilizando a decoração sustentável desenvolvida por meio do reaproveitamento de garrafas pet. Em todas as regiões, a população poderá conferir os enfeites nas praças, em ambientes que proporcionem momentos mágicos e encantadores.

Este ano, o Natal do Bem está sendo preparado de acordo com as normas sanitárias e de proteção. As atividades que geram aglomeração foram suspensas e a tradicional chegada do Papai Noel nas regiões foi adaptada. Para manter o distanciamento social, ao invés de permanecer nas praças da cidade, o Bom Velhinho passará pelas regiões saudando a população.

“Nossa equipe do Fundo Social está enfeitando toda a cidade para a população poder apreciar o clima natalino. As praças de todas as regiões estão recebendo decoração sustentável feita com garrafas pet doadas pela população e uma linda iluminação. Mesmo diante da pandemia, não podemos deixar de construir e manter o espírito natalino, principalmente este ano, que precisamos tanto de amor e solidariedade. Todos os preparativos são feitos respeitando as normas sanitárias. Além disso, o Papai Noel é do grupo de risco e precisamos proteger nosso Bom Velhinho, por isso, este ano o Natal do Bem foi totalmente adaptado, atendendo as normas de proteção e segurança, mas proporcionando o encantamento do Natal, que aquece e alegra nossos corações”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Queremos manter o espírito de amor e união, principalmente neste ano. Nosso Natal do Bem teve início na semana passada com a Caravana Iluminada da Coca-Cola, que abrilhantou as ruas da nossa cidade. Além disso, outras ações estão sendo preparadas para levar um clima especial de fraternidade e paz para nossos munícipes, renovando a esperança de um próximo ano melhor e com muita alegria”, disse o prefeito Luiz Dalben.