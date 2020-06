Prefeitura de Sumaré planta 100 mudas de árvores

As ações de reflorestamento em áreas verdes do município acontecem diariamente. Nesta segunda-feira, dia 29 de junho, a Secretaria de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente da Prefeitura de Sumaré está promovendo o reflorestamento em um trecho da área verde localizada na margem do Córrego São Domingos, ao longo da Avenida Amália Demo Franceschini, na região Central. O local vai receber o plantio de 100 mudas de árvores nativas.

Anteriormente, com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o espaço passou por limpeza completa, com a roçagem do mato e a retirada de entulhos. Além de recuperar a mata ciliar, protegendo o meio ambiente, a ação municipal visa inibir o descarte irregular de entulho no local.

“Nosso objetivo é ampliar os espaços verdes da cidade e, ao mesmo tempo, mobilizar a população para práticas de preservação e conscientização sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente local. Só assim podemos efetivamente construir um futuro com mais qualidade de vida para todos os sumareenses”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

As mudas plantadas são fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São todas de espécies nativas, próprias para a Arborização Urbana, e foram cultivadas no Viveiro Municipal, mantido pela Prefeitura.

Qualquer cidadão pode solicitar a doação de mudas de árvores, basta entrar em contato pelo número da Secretaria: (19) 3903-2431. No ano passado, foram atendidos mais de 7 mil pedidos feitos pela população.