Prefeitura de Sumaré pavimenta ruas no Basilicata

A Prefeitura de Sumaré, por meio das secretarias de Obras e de Serviços Públicos, iniciou a execução de melhorias em ruas do Jardim Basilicata que ainda não contam com pavimentação asfáltica. Nesta segunda-feira (5), a Rua Seis recebeu maquinário e mão-de-obra, iniciando pela correção e nivelamento de solo e a instalação de guias e sarjetas, que antecedem o asfaltamento – serão cerca de 650 m² de asfalto.

Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores que, tão logo sejam concluídos os serviços, não sofrerão mais os transtornos causados pela falta de pavimentação da via pública, como a poeira dos períodos de estiagem ou o lamaçal que se forma nos dias chuvosos, por exemplo.

As obras são realizadas com recursos próprios da Administração Municipal. Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos de Sumaré, Aparecido Fernandes, a ação tem o objetivo de tornar as ruas mais organizadas e limpas e, claro, promover mais infraestrutura para a população.

“No grande canteiro de obras que se transformou a cidade, o trabalho não para! São benfeitorias que acontecem em diversas áreas para uma melhor qualidade de vida aos sumareenses”, destacou o prefeito Luiz Dalben.