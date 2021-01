Prefeitura de Sumaré inicia reforma em quadras poliesportivas

Oferecer melhores condições para a prática de esportes aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sumaré. Com esta proposta, a Prefeitura iniciou em dezembro passado a reforma das quadras esportivas em 20 escolas municipais. O investimento total é na ordem de R$ 1,4 milhão provenientes de recursos próprios do Município e o prazo de entrega varia de acordo com os serviços previstos em cada unidade escolar.

As obras são realizadas pela Engecon ABC, empresa vencedora do processo licitatório para a realização desse trabalho. Troca ou reparos na cobertura e alambrados, melhorias na iluminação, reforma do piso e pintura são alguns dos serviços que serão executados.

“No ambiente escolar, a prática de atividades físicas promove a saúde, o lazer e a integração entre os estudantes. As melhorias nas quadras poliesportivas dessas escolas vão oferecer condições mais adequadas para a realização das aulas de educação física, que são de grande importância para o desenvolvimento integral dos nossos jovens”, disse o secretário municipal de Educação, Waltair Pereira Lucas.

Serão beneficiadas as escolas municipais Jardim Bom Retiro, Parque Bandeirantes II, Antônio Palioto, Anália de Oliveira Nascimento, Maria Aparecida de Jesus Segura, Xodó da Titia, Alfredo Castro Donaire, Nilza Thomazini, Parque Residencial Regina, Jardim Maria Antonia, Eliana Minchin Vaughan, Flora Ferreira Gomes, Jardim Lucia, Lasquinha de Gente / Ramona Canhete Pinto, Jardim Denadai, Oswaldo Roncolatto, André Denadai, Antonieta Cia Viel, Neusa de Souza Campos, Martha Smolli Domingues.

“São obras bastante aguardadas pela comunidade escolar, que vão oferecer um ambiente mais seguro, confortável e agradável, com benefícios que ultrapassam os muros das escolas”, completou o prefeito Luiz Dalben.