Prefeitura de Sumaré inicia recape no Parque da Amizade

A Prefeitura de Sumaré, por meio das Secretarias de Serviços Públicos e Obras, iniciou nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, o recapeamento de diversas ruas nos Parques da Amizade e Silva Azevedo, na região de Nova Veneza. A melhoria faz parte das inúmeras realizações do PRC (Programa de Recape Contínuo), que acontecem em todas as regiões da cidade desde 2017.

Pela etapa iniciada nesta segunda-feira, 21, serão contempladas as ruas 12 de outubro, 4 de outubro (parcial), Macapá, Niterói, São Luiz e Avenida da Amizade (parcial). Os trabalhos estão sendo realizados com recursos provenientes de emendas parlamentares do Deputado Estadual Dirceu Dalben.

“Agora vai ficar bem melhor. Desde que moro aqui nunca teve um asfalto liso assim, prejudicava a suspensão dos carros. Agora, vai ficar asfalto liso e de boa qualidade”, festejou o morador Babilon de Souza. “Vai proporcionar melhores condições de tráfego e valorizar o bairro”, reforçou Elaine Barbosa da Silva, moradora do bairro há 13 anos.

O objetivo do Programa de Recape Contínuo é recuperar a malha viária do município, melhorando as condições de tráfego. Além das obras concluídas – mais de 500 mil m² de asfalto novo em toda a cidade – há outras em andamento. O programa acontece desde 2017 e conta com recursos municipais próprios e também de emendas apresentadas pelo deputado estadual Dirceu Dalben.

A ação conta com o apoio da SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) para garantir a interdição de acesso à via e sinalização de desvio de tráfego, visando a segurança dos colaboradores e dos veículos de trabalho que circulam pelo local.

AVENIDA SELMI

Além das melhorias promovidas pelo PRC na região de Nova Veneza, a equipe municipal também trabalha nas obras de pavimentação da avenida que margeia a indústria Pastifício Selmi, que estão sendo feitas numa parceria público-privada. Os trabalhos visam garantir melhorias em infraestrutura e mobilidade. Trata-se de uma obra importante para os moradores, já que liga a Rodovia Vírginia Viel Campo Dall´Orto à Avenida da Amizade, passando pelos bairros Parques da Amizade e Silva Azevedo.