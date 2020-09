Prefeitura de Sumaré inicia construção de calçada no CIE Bordon

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, a construção do passeio público (calçada) no entorno do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no Residencial Bordon, região do Picerno. O local também vai ganhar área de estacionamento.

O novo dispositivo esportivo é fruto de uma parceria da Administração Municipal com o Governo Federal e tem um investimento de mais de R$ 3,4 milhões.

Com 6,3 mil m², o projeto engloba um ginásio poliesportivo com medidas olímpicas, coberto, com arquibancada, além de uma quadra poliesportiva externa, descoberta, com as mesmas dimensões oficiais. Haverá ainda área de apoio com sala de administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, academia e sanitários.