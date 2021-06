Prefeitura de Sumaré inicia campanha de doação de sangue

Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue! Em Sumaré, a doação pode ser feita no Hospital Estadual, na Avenida da Amizade, em Nova Veneza, de segunda a sábado, das 7h30 às 12 horas. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos; estar em boas condições de saúde; pesar, no mínimo, 50 quilos; não estar em jejum no dia da doação, apenas evitar alimentos gordurosos; estar descansado; não fumar até duas horas antes. É necessário apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional, e comprovante de endereço. Para homens, o limite é de quatro doações de sangue no período de um ano e para mulheres, três.

É preciso estar atento a alguns impedimentos temporários, como ter ingerido bebida alcóolica nas 12 horas que antecedem a doação; ter realizado qualquer procedimento endoscópico nos últimos seis meses; apresentar sinais de febre, resfriado ou infecção; e estar grávida, amamentando ou em período de três meses pós-parto. Além disso, existem impedimentos permanentes, como o diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade ou de doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, hepatite, sífilis e doença de Chagas. A lista completa de restrições temporárias e definitivas pode ser conferida no site http://www.prosangue.sp.gov.br.