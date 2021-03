Prefeitura de Sumaré fecha parques ecológicos

Visando evitar aglomerações e conter o avanço da Covid-19, a Secretaria de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente da Prefeitura de Sumaré mantém o espaço público da Represa Marcelo Pedroni fechado para visitação. A medida preventiva segue por tempo indeterminado, enquanto estiver em vigência a Fase Emergencial do Plano São Paulo.

Com o mesmo objetivo, o Horto Florestal permanece com entrada restrita e patrulhamento da Guarda Municipal, a fim de fiscalizar e evitar o descumprimento das medidas restritivas. Os parques ecológicos de Sumaré são bastante frequentados pela população da cidade e de municípios vizinhos, em especial aos fins de semana.

“Manter esses espaços públicos fechados temporariamente foi decisão tomada pensando na saúde da população”, frisou o secretário de Meio Ambiente de Sumaré, Carlos Barijan. A pasta é responsável pela manutenção da “Represa do Marcelo”, Horto Florestal, além do Orquidário e do Recanto dos Animais que também permanecem com as atividades suspensas por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o Meio Ambiente, durante o fim de semana o fechamento ocorreu de forma tranquila e a população tem colaborado, respeitando as decisões com o intuito de preservar a saúde coletiva.