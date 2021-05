Prefeitura de Sumaré entrega obras no “Balão do Matão”

Uma nova paisagem surge na região do Matão. A Prefeitura de Sumaré entregou à população os trabalhos de duplicação no “Balão do Matão”, com faixas de acesso/saída entre a rotatória e a Avenida José Mosca Filho – importante ligação entre os municípios de Sumaré e Campinas.

As melhorias foram promovidas com recursos próprios do Município e executadas pelas equipes das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos. Nesse pacote, também estão a instalação de guias e sarjetas; recape no “balão” e trechos das avenidas Emílio Bosco e Minasa; pintura de sinalização de solo; acessibilidade e paisagismo no canteiro central.

O objetivo é proporcionar mais fluidez ao trânsito, ganhos na mobilidade e na infraestrutura da região e, principalmente, mais segurança para motoristas e pedestres. Muitos moradores que utilizam o local diariamente como trajeto entre Sumaré e Campinas já se beneficiam das melhorias, especialmente em horários de ‘pico’ devido ao intenso fluxo de veículos.

“Esta é mais uma obra de melhorias significativas na malha viária do município que temos a satisfação de entregar aos moradores, sempre pensando na qualidade de vida e na segurança de todos”, disse o prefeito Luiz Dalben.