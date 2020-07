Prefeitura de Sumaré distribui kits de higiene bucal

A Prefeitura de Sumaré, por meio da SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social), realiza, desde a semana passada, a entrega de kits “Dr. Dentuço” para as crianças atendidas pelo Programa “Criança Feliz”. Os conjuntos de higiene bucal foram disponibilizados ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Cada kit é composto por escova e creme dental, guia infantil com orientações sobre saúde bucal e uma máscara de proteção facial em tecido lavável. A ação social faz parte dos trabalhos de apoio às famílias carentes durante esse período de quarentena causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

“A distribuição desses kits em parceria com o Governo Estadual chega ao município para agregar às ações que já temos realizado no sentido de ajudar as famílias que mais precisam”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben, lembrando que entregas dos produtos seguem todas as normas sanitárias e de segurança exigidas para o momento atual.

Criança Feliz

Criado pelo Governo Federal, o Programa Criança Feliz é executado em Sumaré por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social e as organizações sociais Instituto Bem Querer, Instituto Educacional e Assistencial Pio XII e Recanto Tia Cecília. São atendidas 600 famílias com gestantes ou crianças de 0 a 3 anos inscritas no Cadastro Único e crianças de 0 a 6 anos inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Deficiente.

“Eu gosto de participar (do Criança Feliz). Vocês dão atenção no que eu preciso, se preocupam com a gente, perguntam como o Pietro está. Eu me sinto muito especial, sabia? Me sinto muito acolhida. Vocês me ajudaram quando mais precisei, entendeu? Estão sempre me ajudando”, declarou Rosilane Santos de Almeida, mãe do pequeno Pietro de apenas dois meses, ao receber o kit de higiene bucal.

O acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância é realizado com visitas semanais, com o objetivo de apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais, além de fortalecer os vínculos familiares e orientar sobre o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem.