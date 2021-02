Prefeitura de Sumaré avança com mutirão de limpeza em áreas verdes

Manter os espaços públicos da cidade sempre limpos, livres de lixo, entulho e inservíveis que podem acumular água das chuvas e se transformar em possíveis criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Diariamente, as equipes da Prefeitura de Sumaré realizam a limpeza e a manutenção em praças, vias públicas e áreas verdes em todas as regiões da cidade. Um trabalho que nunca para e depende da colaboração dos moradores para a conservação.

Nessa quarta-feira (10), as secretarias de Serviços Públicos e de Meio Ambiente executaram roçagem, capinação e varrição nas praças do Morumbi e do Paraíso, na região do Matão, e também na área externa da UBS do Jardim Paraíso. Na região Central, aconteceu a poda de árvores no canteiro central da Avenida Rebouças.

“O serviço tem que ser feito de forma constante, principalmente nesse período do ano por conta das chuvas. Queda de galhos e folhas de árvores, lixo que é carregado pela enxurrada até as bocas de lobo, entre outras tantas situações que precisam ser evitadas para que problemas mais críticos não venham a ocorrer, como alagamentos, rompimento de tubulações e infiltrações no solo, por exemplo. Por isso, o descarte correto do lixo pela população é tão fundamental para evitar casos mais graves”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

O descarte irregular de entulho e outros resíduos é crime! Previsto na Lei Municipal nº 6.075/18, estabelece multas e sanções para quem poluir as vias e espaços públicos da cidade ou for flagrado descartando entulho de maneira irregular. Outra lei, nº 5.793/15, de Defesa do Meio Ambiente, prevê multa de R$ 3.336,96 para o descarte irregular. As penalidades estabelecidas reforçam as ações da Prefeitura de Sumaré a fim de promover a saúde pública e preservar o meio ambiente local.