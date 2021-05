Prefeitura de Sumaré antecipa pagamento de abril

A Prefeitura de Sumaré anunciou que nesta quarta (5) foi pago, mais uma vez antecipadamente, os salários referentes ao mês de abril para os funcionários e programa Pra Frente. Também foi antecipada a primeira parcela do décimo terceiro salário dos aniversariantes de abril e maio.

“Procuramos honrar e valorizar aquele que tem a responsabilidade de prestar serviços essenciais à população sumareense em todos os setores municipais: nossos colaboradores! Mesmo com as dificuldades financeiras impostas aos municípios brasileiros por causa da pandemia do coronavírus, temos priorizado o funcionalismo público e fazemos todos os esforços para manter em dia e até mesmo antecipar o pagamento, resgatando sua autoestima e valorizando aqueles que dedicam seus dias cuidando de Sumaré e do nosso povo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Salário em dia e 13º adiantado são apenas parte de um pacote de ações de valorização do funcionalismo público implantado pela atual gestão em Sumaré. Após vários anos em que o dissídio da categoria ficou “congelado”, o prefeito Luiz Dalben também garantiu mais de 10% de reajuste salarial para todo o funcionalismo. Além disso, também houve reajuste do auxílio-saúde, implantação do cartão de vale-alimentação e do abono natalino.

Outras medidas incluem oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores, com reformas dos prédios públicos e aquisição de novos equipamentos, além de cursos de capacitação internos e parcerias com unidades de ensino da cidade, que garantem descontos em diversos cursos aos servidores municipais, principalmente cursos de nível superior e técnico.

“Com muito trabalho, planejamento e gestão eficiente dos recursos, a Administração Municipal tem restabelecido as finanças nesses últimos anos de trabalho e, novamente, consegue honrar os compromissos com os colaboradores municipais, pagando em dia – e até antecipando – os salários durante todo o ano. Planejando as receitas e despesas, garantimos um melhor funcionamento da máquina pública”, explicou o secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Eder Ruzza.