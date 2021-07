Prefeitura de Santa Bárbara informa retomada das aulas presenciais

A retomada das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste segue sendo preparada em todas as 54 escolas. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realiza a partir de segunda-feira (2) a consulta aos pais, cuidadores ou alunos – matriculados do Maternal III ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) – sobre o interesse ao retorno das aulas presenciais, cuja presença será facultativa nas primeiras semanas.

As aulas presenciais deverão ser retomadas no dia 9 de agosto, seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e evidências epidemiológicas e científicas. O atendimento presencial será realizado de acordo com a possibilidade, capacidade e organização de cada escola, com limite de até 50% de público.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, abordou o assunto nesta sexta-feira (30) durante sua participação semanal no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Segundo o prefeito, a retomada das aulas presenciais ocorrerá de maneira responsável, levando-se em consideração a necessidade das famílias, o cuidado com os profissionais da Educação, e, sobretudo, a aprendizagem do aluno.

“O objetivo principal é oferecer para as crianças o importante espaço escolar em que ela constrói sua personalidade e seu conhecimento. É oferecer, com segurança, o acesso aos conteúdos, à alimentação saudável, balanceada, e ao desenvolvimento. Analisamos e planejamos junto às secretarias de Saúde e Educação todos os critérios para que esse retorno às aulas presenciais seja seguro. Procuramos atender às necessidades das famílias e à segurança na escola, com todas as normas da Vigilância Sanitária. Além disso, o retorno dos profissionais da Educação ocorrerá mediante a aplicação das duas doses da vacina contra a Covid-19”, explicou.

“A partir do dia 9, cada escola vai atender de acordo com sua capacidade em atenção a essas diretrizes. A retomada será gradual e facultativa. E esperamos que até setembro, com todos os profissionais vacinados com as duas doses, possamos atender mais crianças neste ambiente tão essencial para o futuro delas e de nossa sociedade. Que elas possam viver na escola com segurança, amor a carinho que têm direito e merecem”, acrescentou Rafael Piovezan.