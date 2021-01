Prefeitura de S.Bárbara lança “Agenda Cultura”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançou nesta quinta-feira (21) a Agenda Cultura – um formulário on-line para solicitação de agendamento de uso e regras de utilização dos Equipamentos Culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo. Antes feito via protocolo, os trabalhadores da Cultura e realizadores de atividades em geral poderão agora realizar o pedido uniformizado de todos os espaços públicos culturais pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/agendacultura

Prático, o formulário apresenta 10 equipamentos culturais que ainda podem ser divididos em seus respectivos setores. Ao escolher o local, é preciso seguir com o preenchimento de todas as categorias solicitadas como finalidade de uso, selecionar se integra algum mecanismo de incentivo à Cultura, nome da ação, mês, datas e horários, classificação indicativa, resumo, objetivo e justificativa e contatos gerais divididos entre pessoa física ou jurídica, além dos anexos solicitados.

Os Equipamentos Culturais disponíveis são: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, CEU das Artes – “Ariovaldo Inácio – ‘Vardão”/Estação Cidadania Cultura, Museu da Imigração, Teatro Municipal “Manoel Lyra” e Usina Santa Bárbara.

O interessado deve preencher e enviar o formulário com antecedência mínima de 15 dias da data que se pretende utilizar o respectivo equipamento. Após feita a solicitação, a gestão do espaço agendado entrará em contato, fará a emissão da viabilidade de deferimento e providenciará a formalização do Termo de Autorização de Uso. A data inicial não altera normativas próprias dos Equipamentos.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, a ação busca facilitar o modelo de solicitação de uso dos nossos equipamentos culturais. “A internet se tornou o bem mais utilizado nos últimos tempos, exigindo que atos presenciais fossem adaptados para o meio digital”, comentou. “Atendendo a solicitação do prefeito Rafael Piovezan lançamos essa novidade e acreditamos que o novo modelo trará ainda mais rapidez aos processos administrativos da Secretaria”, complementou Felix.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.