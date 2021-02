Prefeitura de Nova Odessa vistoria 20 ônibus escolares

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio dos Departamentos de Trânsito e Transporte, realizou na sexta-feira (05/02) a vistoria de 20 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans que atuam no transporte escolar. Os veículos integram o Programa Municipal de Transporte Escolar Gratuito, custeado pelo Município e prestado pela empresa Lazer Transportes Ltda. A ação foi realizada no Setor de Trânsito, localizado na Rua Riachuelo, ao lado da Prefeitura.

Segundo o chefe do Setor de Trânsito, o guarda civil municipal Benedito Goes Neto, durante a vistoria, foram observados a documentação do veículo e 14 itens de segurança, entre eles os cintos de segurança, extintor, iluminação dianteira e traseira, pneus, tacógrafo, vidros, limpador de para-brisa, iluminação interna, capacidade do veículo, autorização escolar, entre outros.

“Todos os 20 veículos da empresa foram vistoriados. Em apenas um deles o elevador para cadeirantes apresentou problemas e foi encaminhado para revisão. Os demais estão aptos para o Programa Municipal de Transporte Escolar Gratuito”, comentou Goes.

O chefe de Trânsito destacou que nos próximos dias outros sete veículos destinados ao transporte escolar também passarão por vistoria. “Como só estão retornando (às aulas presenciais) parte dos alunos das escolas estaduais, nem todos os veículos serão utilizados neste momento. Por isso, dentro de alguns dias os outros sete veículos serão vistoriados. O micro-ônibus que apresentou problemas em seu elevador também passará por nova vistoria”, explicou Goes.

Em Nova Odessa, o transporte escolar realiza duas vistorias por ano, uma em cada semestre. “Esse cuidado é fundamental para que tenhamos sempre veículos em ótimas condições de uso e de segurança”, completou o chefe do setor.

Além da vistoria, a empresa responsável é obrigada a apresentar a documentação de todos os veículos junto ao Setor de Transportes. “Os motoristas também devem apresentaram o documento de realização de curso específico para transporte escolar, uma exigência do Código Brasileiro de Trânsito e CNH (Carteira Nacional de Habilitação)”, explicou Goes.

Na segunda-feira (08/02) o transporte escolar, que faz 50 diferentes linhas no município, volta a operar transportando os alunos da rede estadual de ensino. De acordo com o Plano Estadual de Volta às Aulas, os alunos integrantes do grupo de risco para Covid-19, ou por estarem com receio do Ensino presencial, neste momento, poderão continuar em casa para participar do conteúdo remoto. A frequência não obrigatória permanece.