Prefeitura de Nova Odessa sedia reunião do Consimares

O Auditório do Paço Municipal de Nova Odessa sediou nesta quinta-feira (20) uma reunião de técnicos das prefeituras da região que compõem o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas). A abertura do evento foi feita pelo prefeito da cidade, Claudio José Schooder, o Leitinho.

Na pauta, a apresentação de um estudo jurídico para adequar os sistemas de coleta e destinação de resíduos dos municípios consorciados às regras do Novo Marco Regulatório do Saneamento, o início da revisão do Plano Intermunicipal de Manejo dos Resíduos Sólidos e a apresentação de tecnologias e modelagens para um futuro sistema de tratamento regional do lixo.

“Obrigado pela presença de cada um de vocês, fico muito contente de sediar em Nova Odessa essa reunião do Consimares – que está sediado aqui. As portas estão abertas para as reuniões do Consórcio, e o corpo técnica da Prefeitura de Nova Odessa está sempre à disposição de vocês, principalmente das secretarias de Meio Ambiente e de Obras”, diz Leitinho.

“Para o nosso município, é muito importante essa parceria das cidades da nossa região neste tema dos resíduos sólidos. É um projeto de longo prazo, mas que vai ser fundamental para o futuro das nossas cidades, e Nova Odessa só tem a ganhar com sua participação no Consórcio”, acrescenta.

Legislações

Segundo o superintendente do Consimares, Valdemir Ravagnani, e o secretário Executivo do Consimares, Fábio Orsi, as sete prefeituras terão que adequar suas legislações ainda neste ano ao novo Marco Regulatório. “A principal medida é dar sustentabilidade aos sistemas de coleta e destinação municipais, atendendo à legislação e aos órgãos de controle externo”, apontou Ravagnani.

“A partir desta reunião, os técnicos das sete prefeituras vão dar início à revisão do Plano Intermunicipal, durante a qual vão ser definidas as novas diretrizes e metas para atender às novas diretrizes da legislação federal. Vamos apresentar em breve um plano de trabalho, e a partir disso dar continuidade ao planejamento”, completou o superintendente.

O Consimares é formado pelos municípios de Elias Fausto, Capivari, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré e foi criado em 22 de janeiro de 2009, tendo como principal objetivo compatibilizar uma gestão integrada dos resíduos sólidos urbano.

O Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas comemorou no último dia 22/01 seus 12 anos de fundação, em um encontro em Sumaré. No mesmo dia, houve eleição da presidência para o biênio 2021/2022. O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, foi eleito secretário-adjunto da entidade, presidida pelo prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni.

A mesa diretora ainda é composta pelo prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (vice-presidente), prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (secretário geral), prefeito de Capivari, Vitor Hugo Riccomini (tesoureiro) e o prefeito de Monte Mor, Edivaldo Brischi (tesoureiro adjunto).