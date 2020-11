Prefeitura de Nova Odessa recebe duas novas ambulâncias

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu na última sexta-feira (20) duas ambulâncias zero quilômetro de grande porte para renovar parte da frota dedicada ao transporte de pacientes dentro e fora do município para tratamentos e atendimentos de urgência e emergência. As vans da marca Renault, modelo Master L2H2, substituíram dois veículos desgastados, dentro do contrato de locação em vigor desde setembro 2018.



A entrega das novas ambulâncias foi acompanhada pelo secretário de Saúde Vanderlei Cocato e funcionários da Central de Ambulâncias do município. “Com os novos veículos, estamos reforçando a qualidade no atendimento aos usuários da saúde e proporcionando uma melhor condição de trabalho aos motoristas”, afirmou o secretário.



A frota de ambulâncias da Secretaria de Saúde é composta por seis veículos de grande porte e dois de pequeno porte para atendimento. Duas delas, completamente equipadas, são alugadas desde 2018 ao custo mensal de R$ 14.958,33. Conforme prevê o contrato, os veículos são trocados de acordo com a quilometragem. A decisão pela locação foi tomada devido à alta despesa com a manutenção da frota.



Segundo a secretaria, são transportados, por dia, aproximadamente 90 pacientes que fazem hemodiálise em Americana, Sumaré e Santa Bárbara, além de mais 20 atendimentos diários para pacientes acamados na cidade e outros 30 transportes de pacientes envolvidos em casos de urgência e emergência e transferência para outras unidades de saúde.