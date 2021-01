Prefeitura de Nova Odessa paga bonificação a professores

Em reconhecimento pelos resultados obtidos e valorização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Nova Odessa, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou nesta semana o Decreto Municipal nº 4.365, que concede pagamento de bonificação aos professores da Educação Infantil e Básica, além dos servidores que exercem atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio, nas escolas do município. Receberão a bonificação um total de 474 servidores da Secretaria Municipal da Educação. Eles receberão de acordo com a pontuação conquistada durante o ano letivo de 2020, que variará de R$ 225,08 a R$ 1.350,50.

A bonificação concedida pela Prefeitura coroa um ano de ótimas notícias para a Educação Básica oferecida pelo Município. A Rede Municipal conquistou nota 7,3 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado no ano passado. Com esse desempenho, Nova Odessa superou a meta estipulada para 2021, que era de 6,9.

“A bonificação é um compromisso do prefeito Leitinho, sendo um importante instrumento de reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto à Educação das nossas crianças. As pontuações máximas foram maiores neste ano, o que aumentou a quantidade de profissionais que receberão o valor maior da partilha, valorizando, sobre tudo, o mérito de cada profissional da nossa Rede de Educação”, afirmou o secretário municipal José Jorge Teixeira.

As pontuações foram estabelecidas a partir de um critério que leva em consideração diversos pontos, entre eles o número de faltas, a formação continuada e o HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), onde dentro da jornada de trabalho do professor, dois terços de sua carga horária devem ser cumpridos na sala de aula e outro terço desse tempo remunerado é destinado a atividades pedagógicas extraclasse, para que o docente planeje suas aulas e aperfeiçoar a prática pedagógica. “A partir desses critérios de meritocracia, foi criado um ranking. Quanto mais alta for a pontuação, melhor será o valor do bônus”, explicou Zé Jorge.

A Prefeitura já determinou o pagamento, que deve estar na conta dos professores até este domingo, dia 31 de janeiro. Os valores serão pagos com recursos da conta vinculada ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que totalizam R$ 640,1 mil.

“Quero cumprimentar o secretário de Educação José Jorge Teixeira e, em nome dele, todos os professores e colaboradores da rede municipal. O eixo central de um governo é a criança. A rede recebeu uma avaliação feita pelo MEC que foi de 7,3 e, com isso, me traz a alegria de poder anunciar por valorização e mérito dos nossos professores a conquista desse bônus. Quem cuida bem das nossas crianças precisa ser valorizado. Tenho a mais absoluta convicção que avançaremos ainda mais pelos próximos quatro anos na Educação”, destacou prefeito Leitinho.