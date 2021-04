Prefeitura de Nova Odessa ouve demandas de taxistas

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Transporte, estabeleceu nesta terça-feira (20) a abertura de diálogo com a categoria dos taxistas que buscam melhorias no setor de transporte de passageiros. O encarregado do setor de Transportes, André Gazzetta, recebeu no Paço Municipal os taxistas Thiago Empk e Rafael Veríssimo da Silva. Eles estavam acompanhados do vereador Silvio Natal, o Cabo Natal. Atualmente, Nova Odessa possui 33 taxistas credenciados para atuar no município.

Os taxistas fizeram algumas reivindicações, como o reforço na sinalização dos pontos de taxis e o aumento da fiscalização para impedir que veículos sem a devida manutenção façam o transporte individual de passageiros na cidade.

“Depois de muitos anos, a nossa categoria voltou a ser ouvida. Agradecemos à Prefeitura por essa reunião. Esse é o primeiro passo para que possamos fortalecer o nosso setor e, sem dúvida, quem ganha é a população”, comentou Empk, que é taxista em Nova Odessa há 12 anos.

Durante a reunião, Gazzetta destacou a importância de os taxistas criarem uma associação, o que “trará mais força para a categoria”, e afirmou que o objetivo da administração do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, “é dialogar com todos os setores e ajudar a todos dentro da lei”.

“Abrimos o diálogo, e o mesmo será permanente. É importante que os taxistas se unam em torno de uma associação, o que trará benefícios para a categoria. Esperamos que num futuro próximo possamos realizar uma reunião ampliada, com mais taxistas, para que possamos discutir os novos passos em benefício do setor”, destacou Gazzetta.