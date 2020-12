Prefeitura de Nova Odessa inicia recesso nesta quarta-feira

A Prefeitura de Nova Odessa informa que não haverá expediente no Paço Municipal e nas demais repartições públicas municipais a partir desta quarta-feira (23). O recesso de final de ano está previsto na portaria número 9.511 – publicada na edição de 17 de janeiro do DOE (Diário Oficial Eletrônico do Município) – e se estenderá até o dia 31 de dezembro. Os servidores retornam normalmente às atividades no dia 4 de janeiro, a partir das 8h.

No entanto, os serviços essenciais e que necessitam de funcionamento sem interrupção, como o Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, o Setor de Ambulância, Guarda Municipal e a Defesa Civil, atenderão normalmente nesse período.

Confira o que abre e fecha no período de 23 a 31 de dezembro:

O que funciona?

> Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ – atendimento 24h por dia

> Unidade Respiratória do Jardim Alvorada – atendimento 24h por dia

> Setor de Ambulância – telefones 192 ou 3476-8194

> Guarda Civil Municipal – 153 ou 3466-1900

> Corpo de Bombeiros Voluntários – 2216-0193

> Defesa Civil – atende pelo número (19) 99822-9230

> Coden Ambiental – serviços de captação, tratamento e distribuição de água funcionam normalmente. Chamados de urgência podem ser feitos pelo telefone 0800-771-1195. A companhia recebe pedidos de serviços não urgentes pelo WhatsApp 19 99599-7766 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]

O que fecha?

> Paço Municipal

> UBSs (unidades básicas de saúde)

> Ambulatório de Especialidades Médicas

> Setor de Fisioterapia ‘Luzia Afonso de Meira’

> Caps (Centro de Atenção Psicossocial)

> Farmácia Central

> Creches e escolas municipais

> Biblioteca Municipal ‘Prof. Antônio Fernandes Gonçalves’

> Centro Cultural ‘Herman Jankovitz’

> Clube da Melhor Idade (atividades suspensas desde março em função da pandemia)

> Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

> Cras (Centro de Referência de Assistência Social)

> Procon – Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor

> PLT (Posto Local de Trabalho)

> Junta Militar

> Órgãos que funcionam fora do Paço Municipal, como as diretorias de Habitação, Transportes, Gestão Social e Cidadania, Serviços Urbanos, Parques e Jardins, Segurança Municipal, Vigilância em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal e as secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Esportes, Cultura, Lazer e Turismo e Educação

Como fica a coleta de lixo?

24/12 e 31/12 – nos bairros onde há coleta noturna, o serviço será antecipado e o caminhão vai passar entre 14h e 20h. Naqueles em que a coleta ocorre a partir das 6h, nada muda

25/12 e 1/1 – não haverá coleta