Prefeitura de Nova Odessa inicia manutenção de avenidas

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, iniciou nesta segunda-feira (5) o trabalho de manutenção das avenidas Brasil e Eduardo Karklis, em seu perímetro rural. De acordo com o engenheiro civil e assessor da Secretaria de Obras Luan Vitorelli, os trabalhos preveem a realização do nivelamento e compactação do solo das vias.

“Por determinação do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), e com orientação da nossa secretária Míriam Cecília Lara Neto, iniciamos os trabalhos nas duas avenidas, que possuem uma grande extensão rural. Para isso, criamos uma força-tarefa no sentido de agilizar as ações de manutenção”, explicou Vitorelli.

Além das ações de manutenção das avenidas, a Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano realizará também a limpeza com a retirada de entulhos que foram despejados de forma irregular ao longo da via.

“Temos dois ecopontos em funcionamento no município, onde as pessoas podem descartar seu entulho e objetos inservíveis de forma gratuita, mas infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em jogar entulho em nossas estradas rurais. Em ambas as avenidas, o lixo e entulho serão removidos para a realização da manutenção”, disse.

Recentemente, a Prefeitura de Nova Odessa realizou manutenção em ruas do Jardim Campo Belo, com destaque para a Rua dos Idosos. Mais de 800 metros de extensão da via pública foram recuperados na ação. Por meio de uma força-tarefa desenvolvida pela equipe da Secretaria de Obras, a rua recebeu nivelamento, aplicação de pedras, cola asfáltica e uma camada de pó de pedra, que foi compactada por rolo compressor, garantindo um melhor acabamento final.

“Por conta da Comunidade Geriátrica, a rua recebe diariamente um número grande de veículos, especialmente de ambulâncias. Neste sentido, o prefeito Leitinho pediu que realizássemos um trabalho diferenciado, que garanta maior durabilidade. Diante desse pedido, realizamos uma intervenção importante com pedras, cola asfáltica e pó de pedra, o que garantirá um piso mais reforçado e que suportará um bom fluxo de veículos”, comentou a secretária de Obras.