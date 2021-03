Nova Odessa: Prefeitura digita CPFs de vacinados e atende lei

Para atender a todos os critérios da Lei Municipal nº 3.381 de 23 de fevereiro de 2021, proposta, aprovada e promulgada pela Câmara de Vereadores e que “dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados contra Covid-19 no Município de Nova Odessa”, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está atualizando os cadastros manualmente – incluindo a digitação de todos os 2,3 cidadãos vacinados com a primeira dose. Esse procedimento ainda deve levar alguns dias.

A listagem vem sendo divulgada e atualizada diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde desde 1º de março, mas somente com os dados do relatório automático gerado pelo Sistema de registro de vacinas do Governo do Estado de São Paulo, o “VaciVida”. A necessidade de se digitar os CPFs dos vacinados em uma planilha vem pela limitação técnica do próprio sistema “VaciVida”, que não gera nenhum relatório com este dado.

“O sistema do Estado não gera relatório contendo o CPF e endereço das pessoas vacinadas, nem requer as informações sobre cargo, função e setor em que o imunizado trabalha. Mas nossa lei municipal prevê a divulgação dessas informações”, explicou a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes.

“Mas a linha da nossa gestão municipal é atender, gradualmente, todas as exigências da lei, assim que possível, porque não temos nada a esconder. Estamos fazendo isso em plena pandemia, quando o número de pacientes respiratórios atendidos por dia saltou de 40, em dezembro, para mais de 140”, apontou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Servidoras

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, desde a última semana uma equipe de três servidoras da Secretaria Municipal de Saúde foi deslocada das suas atividades diárias para fazer a consulta dos CPFs dos cidadãos vacinados no banco de dados do cadastro de usuários da Rede Básica de Saúde, que é municipal, e sua digitação em uma planilha manual, apenas para atender aos critérios da lei da Câmara.

Os demais dados – incluindo cargo, função e setor em que o servidor municipal imunizado trabalha – serão consultados, também manualmente, junto ao cadastro da Diretoria de Recursos Humanos, e também terão que ser digitados na mesma planilha. São, neste caso, cerca de 450 servidores municiais da “linha de frente” da Saúde já vacinados.

“A nossa equipe técnica também está à disposição para apresentar o funcionamento e as limitações do VaciVida aos vereadores, se eles solicitarem. Por enquanto, vamos continuar trabalhando na montagem manual da planilha que vai atender a todos os requisitos da lei”, finalizou a diretora.

A versão atual da lista segue disponível no site da Prefeitura de Nova Odessa, na forma de um arquivo em pdf atualizado diariamente. Basta ao interessado entrar em http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx

e procurar o banner no canto direito, clicar e acessar a listagem, ou diretamente em http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Image/Destaques/vacinas_idosos_01_a_04_de_marco.pdf.