Prefeitura de Nova Odessa continua entregando cartões de auxílio

A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta quarta-feira (2) mais um “lote” de cartões de débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial 100% custeado pelos cofres municipais. Desde sexta-feira (28), início do cronograma, todo dia cedo teve entrega dos cartões no Paço Municipal. E a entrega continua na segunda-feira, dia 7, com a convocação de mais um grupo de beneficiários, sempre por ordem alfabética.

Os cartões já são entregues aos beneficiários com os R$ 200 da primeira das três parcelas previstas no Programa, e podem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios em dezenas de estabelecimentos comercias credenciados da cidade. O programa foi criado por iniciativa do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e contou como apoio unânime da Câmara Municipal.

Novamente, quem retirou e habilitou seu cartão na quarta-feira demonstrou gratidão e alívio pela ajuda neste momento de crise. “O cartão vai melhorar muito, pois meu esposo está ‘parado’, e a aposentadoria ainda não saiu. Eu de vez em quando faço um bico, passo roupa, mas esse auxílio vai ajudar em muito na nossa alimentação. Eu agradeço o que a Prefeitura está fazendo pela população de Nova Odessa, eu moro aqui a mais de 43 anos e nunca vi isso acontecer. O prefeito está de parabéns, e Deus vai abençoar mais ainda ele, pois quem ajuda uma pessoa que necessita, Deus ajuda mais ainda”, afirmou dona Aparecida de Fátima, do Jardim São Manoel.

“Esse cartão vai fazer muita diferença, vai me ajudar muito. Vai me ajudar nas despesas com as crianças e complementar a nossa alimentação”, disse Ângela Maria Barbosa dos Santos, do Residencial Fibra. “Esse cartão de R$ 200,00 em época de epidemia vale mais que R$ 2.000,00. O serviço que o Leitinho está fazendo pelo povo é uma benção de Deus”, completou Bento Cardoso de Oliveira, do Jardim das Palmeiras.

A entrega dos cartões continua diariamente, das 8h30 às 11h30, para as famílias gradualmente convocadas pela Promoção Social, sempre por ordem alfabética dos beneficiados. A lista dos convocados está sendo publicada diariamente no Diário Oficial do Município, mas elas também recebem ligações telefônicas da equipe.

A Prefeitura aguarda a entrega de novos lotes de cartões confeccionados pela instituição financeira contratada por licitação para operacionalizar o pagamento do benefício para dar a continuidade da entrega. A empresa segue dentro do prazo contratual, mas sofre os impactos do lockdown decretado em Ribeirão Preto, onde está instalada.

Informações

No total, a iniciativa 100% municipal de transferência de renda deve garantir a segurança alimentar de 1.640 famílias de baixa renda da cidade, começando pelos cerca de 1,1 mil titulares do primeiro grupo, formado por quem já fez sua revalidação cadastral. O investimento total do Município no Programa NOS é da ordem de R$ 1 milhão, em recursos próprios.

As famílias inseridas no programa recebem um cartão de débito individual e nominal, já “carregado” com o valor da primeira parcela de R$ 200. As demais parcelas serão creditadas nos dois meses seguintes, totalizando os R$ 600. Os valores poderão ser gastos com gêneros alimentícios em mais de 25 estabelecimentos já credenciados de Nova Odessa, ajudando a aquecer o Comércio local.

Em seguida, em data a ser divulgada, o benefício será disponibilizado para o segundo grupo, com as 550 famílias que “perderam” os três primeiros prazos de revalidação cadastral.

Mais informações sobre este segundo grupo, bem como o cronograma completo de entrega dos cartões do primeiro grupo, devem ser divulgadas assim que possível nos canais oficiais da Prefeitura (o site www.novaodessa.sp.gov.br/, a fanpage www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e o canal www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/).