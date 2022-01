Prefeitura de Americana inicia capinação nas escolas

A Secretaria de Educação de Americana iniciou nesta segunda-feira (10) os serviços de capinação nas unidades escolares municipais.

Nesta semana, serão capinados o Caic Professor Sylvio Chinelatto, Emef Darcy Ribeiro, Casa da Criança Arapiranga e Creche do Caic, todos localizados no Jardim da Paz; Ciep Professor Anisio Spinola Teixeira, no São Jerônimo; Emei Sabiá, no bairro Santa Maria; Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado; Creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade; Casa da Criança Baeti, no Parque Novo Mundo; e Casa da Criança Juriti, no São Roque.

A expectativa é de que o trabalho de capinação de todas as escolas municipais esteja concluído em meados de fevereiro.

“De acordo com nosso planejamento, iniciamos os trabalhos em múltiplas frentes para que todas as 54 unidades estejam capinadas e adequadas para o retorno das aulas, em fevereiro”, salientou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.