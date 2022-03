A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa a construção de canaletas para o escoamento de água em vias do bairro Nova Conquista. Ruas do bairro são recuperadas, com execução de projeto que dispõe de trabalhos na base do pavimento, fresagem, recapeamento, entre outros serviços.

Entre as ruas contempladas estão José Nazatto, João Lopes Machado Filho, João Parazi, Aparecido Soares, Fioravante Pastrelo, Lázaro Pereira Resende, Lúcia Iatarola Crespo e o prolongamento da Rua Padre Antônio Correia.