Prefeitura conscientiza sobre descarte reciclável

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, realizou, na manhã desta terça-feira (10), uma ação de conscientização sobre a importância do descarte correto de materiais, da coleta seletiva e dos ecopontos. O alerta à população foi realizado na Avenida Brasil, após a retirada, na última sexta-feira (6), de 300 quilos de materiais do córrego do Parque, numa ação conjunta entre a Sosu e Secretaria de Meio Ambiente.

“Foram utilizadas 30 bandeiras e cinco faixas na ação de conscientização para a divulgação visual do trabalho, com a utilização de materiais reaproveitáveis. Escolhemos o local em frente ao Senai, na Avenida Brasil, para reforçar a importância da preservação do córrego”, explicou o responsável pela ação, Eurípedes Fante Raymundo.